Sara Pellizzon, morta la giovane pallavolista di 18 anni: due settimane fa l'incidente in scooter a Latina

Era rimasta coinvolta in un incidente in scooter sulla Litoranea insieme a suo fratello lo scorso 1° marzo: non ce l'ha fatta Sara Pellizzon, diciottenne morta poche ore fa all'ospedale Gemelli di Roma, dove era stata trasportata in eliambulanza a seguito dell'incidente.

Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi. La giovane, infatti, aveva sbattuto violentemente la testa dopo la caduta e oggi, dopo due settimane di coma, è arrivata la tremenda notizia: la diciottenne è spirata nella struttura sanitaria della Capitale.

Sara, il messaggio della società sui social: "Se ne va un pezzo di noi"

Enorme lo sgomento in città e a Borgo Sabotino, dove la famiglia della giovane è molto conosciuta, e nel mondo della pallavolo pontina, lo sport che Sara praticava con la Cosmos Volley Latina.

La società Futura Terracina le ha dedicato un messaggio sui social: "Sei stata una presenza silenziosa, discreta e affettuosa. Anche se con noi solo per un anno, hai avuto subito modo di farti apprezzare non solo per la tua bravura ma anche per una dolcezza infinita. Se ne va un pezzo di noi. Ciao Sara, non ti dimenticheremo mai. Un caro abbraccio alla famiglia Pellizzon e alla ASD Cosmos Volley Latina, che ha curato e accompagnato nella crescita questa splendida creatura".

La ASD Cosmos Volley ha comunicato la triste notizia con un post: "Infinito dolore, infinita tristezza, infinito senso di disagio, infinita rabbia, infinito senso di impotenza, infinite immagini del tuo sorriso, infinite domande alle quali non c'è risposta.... Infinito sarà il tuo ricordo ogni volta che entreremo in una palestra. Fai buon viaggio piccola Sara, un viaggio che non avresti dovuto fare ora. Un Angelo in più nel cielo".