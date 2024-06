Sara e Jasmine sono ritornate a casa questa mattina. Era scattato un tam tam social per rintracciare le due 16enni scomparse

Sara e Jasmine sono tornate a casa nella prima mattinata di oggi. Le due ragazze di 16 anni, che non davano loro notizie da martedì, sono finalmente rientrate a casa. La mamma di Sara, Manuela, aveva lanciato un appello sui social per ritrovare la figlia e la sua fidanzata, entrambe minorenni.



Martedì 11 giugno Sara Buricelli aveva preso un treno dalla stazione di Aprilia per raggiungere la sua fidanzata Jasmine Rosa a Ponte Galeria, Roma. Dopo un breve contatto intorno alle 16 dello stesso giorno, le due ragazze non si sono più fatte sentire e hanno lasciato i loro smartphone spenti per ore.

Così la famiglia di Sara, non vedendola rientrare in serata, ha subito allertato le forze dell'ordine e diffuso un appello social, chiedendo anche l'aiuto delle associazioni Penelope Odv e Centro scientifico ricerca scomparsi Odv, facendo così scattare un tam tam di ricerche e segnalazioni tra la provincia di Roma e Latina. Le ricerche si sono concentrate in particolare sui mezzi pubblici, bus e metro della Capitale, ma sono state tante anche le segnalazioni arrivate da Latina e provincia.