Università, lezioni in presenza e iniziative di orientamento al corso pontino di Economia

«L’Area didattica di Economia - sede di Latina della Sapienza riprenderà a partire da settembre tutti i propri insegnamenti in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, e garantirà agli studenti impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, compresi gli stranieri e i fuori sede, la possibilità di seguire le lezioni in modalità telematica».

Lo rende noto Marco Benvenuti, presidente del consiglio di area didattica di Economia a Latina. Diverse le attività anche in questo periodo: fino al 30 luglio visita della sede universitaria, per conoscere le strutture e le aule nelle quali si svolgerà il percorso universitario, e consegna del kit della matricola, contenente tutte le informazioni relative al corso di studi; giovedì 23 luglio: partecipazione a un business game virtuale, organizzato dalla professoressa Rosa Lombardi (titolare dell’insegnamento di Economia aziendale), nel quale ci si potrà mettere in gioco per fare emergere le proprie idee di business vincenti in un contesto competitivo dinamico. In programma il 31 agosto, invece, un incontro interattivo con il professore Benvenuti sul funzionamento del corso di studi, mentre dal 1° al 16 settembre: frequenza di un precorso di Matematica, che consentirà alle future matricole di acquisire le nozioni fondamentali per seguire le successive lezioni di Matematica corso base. E' in programma il 21 settembre, infine, l'inizio delle lezioni e presentazione dei corsi.

Vedi anche > Accordo Comune-Sapienza per la ristrutturazione dell'ex tipografia in via Lago Ascianghi

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali di comunicazione istituzionale: web.uniroma1.it/economia_lt Facebook: @economiaLT.uniroma1 Instagram: @economialatina_ Youtube: Sapienza Area didattica di Economia sede di Latina Latina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA