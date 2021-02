Autismo, corso di alta formazione in collaborazione con il Consorzio Humanitas

Corso di alta formazione sull'autismo a Latina. E' una iniziativa promossa da Consorzio Humanitas, Latinautismo e Leto, rivolta agli operatori sanitari e sociali, sulle diverse metodiche di intervento con evidenze scientifiche inerenti al disturbo dello spettro autistico e in particolare alla comunicazione aumentativa e alternativa e alle tecnologie assistive. «A tutte le figure professionali che ruotano intorno ai nostri figli chiediamo di essere pronti ad accogliere questa grande opportunità nella città di Latina e di investire nella formazione» - dicono dall'associazione. Un programma molto intenso e interessante.

Latinautismo è, appunto, un’associazione di genitori: «Nel nostro territorio - è scritto in un comunicato - si inizia ad intravvedere un cambiamento non solo nelle istituzioni che hanno ben accolto le nuove procedure di co-progettazione con il terzo settore ma anche nel tessuto sociale che oggi considera maggiormente la cultura dell’accessibilità come un processo che apporta valore e responsabilità sociale. In questa ottica di grandi trasformazioni tanto necessarie quanto urgenti, abbiamo firmato un importante patto d’intesa con il Consorzio universitario Humanitas di Roma e la società Leto, specializzata nel fornire servizi per l’implementazione di progetti di comunicazione aumentativa e alternativa e alle tecnologie assistive.

Il Consorzio Humanitas, fondato dall’Università Lumsa e dal Consorzio Fortune, ha tra i suoi associati l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma.

