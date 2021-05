Prevenzione cardiologica, due giornate a Sermoneta grazie ad Avis e Latina cuore

L’Avis di Sermoneta e l’Associazione Latina Cuore, con il patrocinio del Comune di Sermoneta, hanno organizzato due giornate per la prevenzione cardiologica in programma per sabato 29 maggio e sabato 5 giugno, dalle 8.30 alle 12.30 presso la sede dell’Avis in largo Donatori di Sangue.

Sarà possibile effettuare elettrocardiogramma (aperto a persone tra i 30 e i 55 anni che non abbiano patologie cardiache conclamate) ed ecodoppler carotideo (per persone tra i 45 e i 55 anni) ed è rivolto ai cittadini di Sermoneta, sia donatori che non donatori. Lo screening è gratuito.

Per accedere all’esame è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0773-318153 nei giorni di martedì e mercoledì dalle 9 alle 10. I referti saranno ritirati al momento.



«L’Avis si conferma ancora una volta un valido alleato di questa Amministrazione per le attività di prevenzione messe in campo in questi anni – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore alla sanità Sonia Pecorilli – Anche in pandemia la prevenzione continua ed è fondamentale avere cura della nostra salute. L’iniziativa di prevenzione cardiologica promossa da Avis va proprio in questa direzione ed è una opportunità che i nostri concittadini sapranno certamente cogliere»

