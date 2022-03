Sanità, morto l'ex direttore sanitario della Asl Giuseppe Visconti

E' morto all'età di 67 anni Giuseppe Visconti, direttore sanitario della Asl di Latina fino a qualche mese fa. Era malato e il suo rapporto con l'azienda era stato interrotto, con la successiva nomina alla direzione sanitaria di Laide Romagnoli.

Nella sua esperienza a Latina, dopo la lunghissima al Policlinico di Tor Vergata, Visconti aveva affrontato in prima persona la pandemia, coordinando il piano di emergenza. Era stato scelto alla direzione sanitaria dall'allora direttore generale Giorgio Casati, con il quale aveva avviato una serie di iniziative per la medicina territoriale come fra gli altri il progetto "+Vita"