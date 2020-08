Lutto nella sanità pontina, morto il ginecologo Felice Gagliardi

È mancato ieri a Fondi il medico Felice Gagliardi, ginecologo di 76 anni, a lungo dirigente del dipartimento materno infantile della Asl, primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Fondi e anche direttore sanitario del nosocomio.

Fu il promotore, insieme a Francesco Maneschi, delle "Giornate ginecologiche pontine" che portarono ogni anno i principali protagonisti del settore a confrontarsi a Sabaudia, nel corso di un appuntamento scientifico di livello internazionale. Cordoglio unanime nell'ambiente della sanità pontina.

A Fondi è stato artefice, fra l'altro, del trasferimento dal vecchio al nuovo ospedale facendo del "San Giovanni di Dio" uno dei punti nascita di eccellenza nel Lazio. Si era laureato con Lode il 20 luglio del 1968 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove quattro anni dopo - sempre con lode - aveva conseguito la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia.

Dal Novembre del 1997 al collocamento in quiescenza, Gagliardi è stato anche Coordinatore per la Azienda Usl di Latina dei Programmi di Screening per i Tumori della mammella e della Cervice Uterina, nonché referente per lo screening citologico

