Sanità, il convegno di area materno-infantile in programma a Formia

Si terrà oggi 23 novembre e domani a Formia, nella sala Ribaud, il convegno di area Materno-Infantile “Il welfare della presa in carico e prevenzione”, presieduto da Maria Giovanna Colella, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Asl di Latina.Saranno affrontate da esperti dell’area ostetrico-neonatale e pediatrica, provenienti da Roma e Napoli e dall’Asl di Latina, problematiche concernenti l’immigrazione ed il welfare state (i nuovi modelli di solidarietà e di inclusione sociale), l’evoluzione della cittadinanza e dei diritti sociali, le diverse concezioni di salute e di malattia in contesti globali, il mutamento della domanda e offerta dei servizi (in particolare quelli socio-sanitari rivolti alla persona), la condizione di salute della donna soprattutto nella sfera riproduttiva e postpartum, gli stili di vita come obiettivi di promozione di salute e prevenzione di malattia e, infine, il bambino con bisogni speciali e la presa in carico. L’inizio del convegno è fissato alle 9.30, con prosecuzione nel pomeriggio alle 15.30. I lavori riprenderanno sabato alle 9.30 e si concluderanno alle 14 con il dibattito finale.