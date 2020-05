Si è accesa una luce infondo al tunnel anche per i commercianti di Latina. I commercianti del centro ieri hanno finalmente tirato su le serrande delle loro attività in vista della riapertura del 18 maggio. Nonostante siano pochi i giorni che li separano dal ritorno a qualcosa che assomiglierà alla normalità, ancora non è stato pubblicato il decreto con le linee guida. Ogni iniziativa che stanno prendendo, dunque, è individuale e non è escluso che sia da rivedere non appena verranno chiarite le regole da rispettare. Tra i commercianti pronti a ripartire ci sono quelli del settore abbigliamento, rimasti chiusi dall’inizio del lockdown.

Allarme Confcommercio: 270 mila imprese a rischio e 420 mila posti lavoro

Da ieri hanno iniziato ad organizzarsi con sanificazioni, gel, ingressi contingentati, camerini e sconti. L’obiettivo di tutti è trasmettere sicurezza al cliente e, per questo, metteranno all’esterno delle loro attività dei bollini ad indicare che in quel locale è stata eseguita una sanificazione. «Ripartiremo con sconti del 50-70%» ha spiegato il titolare di Made, che in vetrina espone i nuovi prodotti di tendenza: le mascherine. «Nel nostro negozio ci sarà una persona all’ingresso – continua - che farà entrare circa 50 clienti alla volta. Finché non avremo indicazioni chiare, la merce non si potrà provare ma ci sarà più tempo per cambiarla. Pensiamo, poi, di permettere ai clienti di provare solo i “pezzi di sopra” perché si possono indossare mantenendo un altro capo di abbigliamento addosso. Non si potranno provare i pantaloni».

Serpico, invece, sta studiando qual è il macchinario migliore per sanificare i vestiti provati. Tra i prodotti più gettonati sul mercato c’è il ferro da stiro verticale, ma alcuni sono orientati per una sanificazione tramite raggi ultravioletti. «Siamo carichi e siamo pronti per ripartire – spiega la titolare di Serpico -. Abbiamo ordinato il vetro in plexiglass da installare in cassa e avremo del gel igienizzante. Faremo tutto ciò che ci permetterà di trasmettere tranquillità al cliente e speriamo che verrà fatta slittare la data di inizio saldi per permetterci di respirare un po’. Mi spaventa “il post” - continua -. Immagino che in un primo momento la gente avrà voglia di tornare e comprare per la nuova stagione, ma poi arriveranno i mesi estivi in cui le strade del centro saranno come tutti gli anni vuote». Lavori in corso anche da Sisley, rimasto aperta per la vendita di vestiti per bambini. Al momento è stato richiamato tutto il personale per sistemare il negozio e renderlo pronto per la ripartenza. Poi ci sarà una riorganizzazione oraria tra dipendenti ed alcuni resteranno in cassa integrazione. «Abbiamo pensato – spiega il titolare di Sisley – di far entrare e uscire i clienti da due ingressi differenti che sono uno in via Diaz e uno in Corso della Repubblica. Finché non avremo indicazioni sulla sanificazione, ci organizzeremo facendo passare 24 ore prima di esporre di nuovo i vestiti provati. Dovrebbe essere quello il tempo in cui il virus resta sugli oggetti». C’è un gran da fare anche da Mancinelli Uomo, in dove il personale è a lavoro per fare “il cambio di stagione”. «Quando abbiamo chiuso il negozio – racconta – era inverno. Stiamo esponendo la merce primaverile e estiva e stiamo organizzando il locale per il 18. Domenica provvederemo con la sanificazione e il locale sarà pulito due volte al giorno. Quello che ci spaventa di più è l’incertezza. A pochi giorni dalla riapertura non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare».

