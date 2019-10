Sangue, record di donazioni per la giornata di Avis e Scienze infermieristiche a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riuscita giornata di donazione di sangue nell'ambito dell'iniziativa dell'Avis provinciale in collaborazione con il corso di laurea in Scienze infermieristiche della Sapienza, sede di Latina, e dell'associazione Diamante aps onlus. Oltre duecento ragazzi hanno preso parte all'iniziativa, donando il sangue e poi partecipando all'incontro formativo sull'importanza della donazione per chi ha bisogno di sangue e plasma, ma anche come forma di medicina preventiva.Presenti alla giornata, insieme agli studenti, il presidente comunale dell'Avis, Emanuele Bragato e quello dell'associazione Diamante, Fabio Benvenuti, che hanno illustrato le finalità delle due realtà associative.«Ampia soddisfazione per la partecipazione degli studenti che scoprono in questo modo l'importanza di donare, di donare il sé a favore del prossimo - ha detto Ernesta Tonini, direttrice didattica di scienze infermieristiche - per noi è una giornata formativa, ma è anche un messaggio di attenzione al territorio, a chi ha bisogno, è un anello della catena dell'aiuto»