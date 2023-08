San Felice Circeo: stasera il concerto "Miti ed eroi" dell'orchestra Xylon

L’Orchestra Xylon torna a San Felice Circeo oggi, 26 agosto, alle 21:30 all’Anfiteatro direttore Vigna La Corte con “Miti ed eroi”. Da Blue Hawaii a Il Re Leone, da Indiana Jones a Mission Impossible e 007. Film intramontabili caratterizzati da colonne sonore altrettanto immortali che hanno fatto sognare e continuano a far sognare intere generazioni. Proprio queste musiche saranno le vere protagoniste del concerto di stasera che sarà con ingresso libero così come avvenuto per le altre manifestazioni della rassegna “Un’estate da sogno”, organizzata dal Comune di San Felice Circeo e dalla Pro Loco.

La formazione dell’Orchestra Xylon, per l’occasione, sarà formata da 31 musicisti: sette strumenti a fiato, due percussionisti, dieci violini, quattro viole, due violoncelli, due contrabbassi, due voci soliste, un pianoforte e il direttore d’orchestra, il Maestro Paolo Matteucci.

Nata nel 2006 da un progetto del Maestro Paolo Matteucci, l’Orchestra Xylon da allora è impegnata in un’intensa attività concertistica nelle produzioni televisive, nonché per organi di Stato come Ministero dei Beni Culturali, Ministero della Difesa, Roma Capitale e tanti Comuni d’Italia fra cui, quest’anno, anche San Felice Circeo.