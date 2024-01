San Felice Circeo, un incontro sull'architettura subacquea e la storia sommersa

"Archeologia sott’acqua. Un viaggio nella storia sommersa": questo il tema dell'incontro che si terrà oggi, a San Felice Circeo, alle 18.30, presso la Porta del Parco, in piazza Lanzuisi. Si tratta di un viaggio nell’archeologia subacquea condotto, con l’ausilio di numerose immagini, attraverso le esperienze operative di grandi enti di ricerca e di organizzazioni di nicchia.

Partendo dagli antichi sommozzatori, saranno passati in rassegna i diversi contesti sommersi per esaminarne i principali tratti caratteristici, le modalità di individuazione, gli studi ed i risultati. Verrà spiegato come analizzare e documentare un giacimento archeologico sommerso dipenda essenzialmente da come questo è connaturato, dalla tipologia, dalla profondità alla quale si trova, da come è costituito il fondale, dai danneggiamenti umani o naturali che ha subito, da come si è sedimentato il deposito che lo ha coperto e dall’ambiente nel quale si trova. Per esempio salmastro, dolce, un fiume, una laguna, un lago, il mare, una grotta, l'effetto del moto ondoso, la successiva antropizzazione. Particolare attenzione verrà riservata ai siti archeologici presenti nei laghi, lagune, nel mare e nei fiumi, ai resti della navigazione antica, ai porti e alle altre infrastrutture, agli effetti della variazione dei livelli delle acque, alle cavità artificiali oggi sommerse, ai relitti di navi antiche e alle grotte.

Relatore dell'incontro, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di San Felice Circeo e dall'associazione Asso sarà Mario Mazzoli, tecnico di archeologia subacquea, speleosubacqueo e speleologo nonché direttore generale della Asso, organizzazione no profit affermata nell'ambito dei beni culturali e naturalistici, delle ricerche speleologiche, speleosubacquee e archeologiche subacquee. È membro di commissioni di lavoro tecniche e scientifiche e ispettore onorario per l’archeologia subacquea e le ricerche in aree sotterranee asciutte e sommerse, per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Viterbo e l’Etruria Meridionale. Tra i diversi riconoscimenti, ha ricevuto il “Tridente d’Oro”, il cosiddetto Nobel dei subacquei, che lo ha portato in compagnia di Cousteau, Maiorca, Piccard, Lamboglia, Gianfrotta, Frost, Hass ed altri personaggi noti in tutto il mondo.