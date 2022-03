Morta Lucia Superti, una vita tra i fornelli dell'hotel "Maga Circe"

E' mancata all'età di 88 anni Lucia Superti, per una vita ai fornelli dell'hotel "Maga Circe" di San Felice Circeo. Era arrivata nella località pontina proveniente da Casalbuttano (Cremona) a soli due anni, a seguito del papà Gino, pionere del turismo sulla riviera pontina, prima a Terracina e poi a San Felice. Proprio lì la famiglia prese in affitto una locanda dandole il nome “Maga Circe”.

Come tutti i bambini dell’epoca, non appena in grado di lavorare venne messa in cucina con le due sorelle maggiori, Milena ed Isa, a preparare maionese, gelato e yogurt. Particolare che condivideva solo in momenti tesi in famiglia, specificando che «a 11 anni erano 5 anni che mi alzavo all’alba per preparare la maionese».

Schiva e timida, esigente e perfezionista, ha passato tutta la sua vita ai fornelli, prima accanto alla sorella Milena, morta nel 1990, e poi da sola, sempre contornata da aiutanti con cui ha condiviso ricette fatte di «quanto ce ne vuole» e «più o meno 2 etti di farina, ma dipende da quanto sono grandi le uova». Dal 2012 si era ritirata ma faceva comunque la supervisione in cucina, fino ad abbandonare definitivamente nel 2018 per problemi di salute. Il suo sogno - condiviso con la figlia - era quello di una scuola di cucina per ospiti stranieri, mai non si è mai concretizzato.

Lascia il marito Remo, conosciuto proprio tra i tavoli della Maga Circe e sposato nel 1967, e la figlia Antonella oltre al genero e alle adorate nipoti Michela, Elena ed Arianna. Le esequie si sono svolte questa mattina, 9 marzo.