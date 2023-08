Venerdì 11 Agosto 2023, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 16:12

San Felice Circeo, intervento protezione civile incendio su via del Fringuello. L'equipaggio coordinato da maresciallo Enzo Cestra dell'Anc Sabaudia è stato allertato dalla sala operativa della Regione Lazio per un incendio in via del Fringuello a San Felice Circeo. A fuoco una costruzione adibita a legnaia e rimessa per attrezzi agricoli, c'era inoltre una barca, è andato tutto distrutto. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco, dei volontari di Sabaudia e delle forze dell'ordine hanno consentito di spegnere l'incendio alle 15.30 circa, non ci sono stati danni a persone.