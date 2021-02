San Felice Circeo: incidente con 7 feriti sulla strada La Cona - Borgo Montenero

Grave incidente questo pomeriggio, attorno alle 14,20, sulla strada provinciale La Cona - Borgo Montenero, all’altezza del chilometro 2+500, nel territorio del Comune di San Felice Circeo. Nel sinistro sono stati coinvolti un furgone Fiat Ducato con a bordo 6 persone tra i quali 5 braccianti agricoli di nazionalita bengalese ed un’auto Seat Leon con a bordo un ragazzo di Terracina. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Terracina guidati dal comandante Giuliano Trillò. Sette i feriti per i quali si è reso necessario il trasporto presso l'ospedale Goretti di Latina. Sul posto sono giunte tre autoambulanze. Fortunatamente nessuno dei 7 feriti versa in condizioni gravi. In ausilio della Polizia stradale di Terracina sono giunti anche i volontari dell’ANC di Sabaudia per la chiusura del tratto di strada interessato dal sinistro e la deviazione del traffico al fine di consentire i rilievi dell'incidente. Al termine i volontari hanno provveduto a pulire la sede stradale dai detriti.

