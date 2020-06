San Felice Circeo: incendio in via Vigna di Circe, danni ad azienda agricola

L'allarme è scattato alle 15.24 di oggi pomeriggio, sabato 27 giungo. Un violento incendio si è sviluppato in via Vigna di Circe, a San Felice Circeo, presso un'azienda agricola del posto. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Latina. Im supporto i volontari dell'ANC di Sabaudia. L'incendio si sarebbe sviluppato nei pressi di un canale di bonifica e ha poi interessato piante di sughero. Le fiamme hanno poi raggiungo e distrutto una ruota di quelle utilizzate per l'irrigazione dei campi ed un rimorchio agricolo. Da segnalare la gara di solidarietà messa in campo da alcuni residenti della zona che hanno messo a disposizione i loro mezzi agricoli per aiutare nello spegnimento del rogo.

Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. I volontari dell'ANC hanno messo in salvo due alveari che rischiavano di essere raggiunti dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30.

