San Felice Circeo: incendio in via dell'Acropoli domato da vigili del fuoco e protezione civile

Venerdì 25 Giugno 2021, 21:07

Nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio in via dell'Acropoli, a San Felice Circeo. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile comunale per domare le fiamme. È bruciata un'area con presenza di vegetazione ed arbusti. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone.