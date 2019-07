San Felice Circeo: i carabinieri forestali salvano 5 persone disperse sul promontorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono concluse alle 22 le operazioni di salvataggio di 5 persone che questa mattina erano risalite dalle Crocette al Picco di Circe, sul promontorio del Circeo. I turisti, provenienti da Milano, sono in vacanza a Sessa Aurunca e avevano deciso di fare un'escursione al Circeo. Le temperature elevate hanno reso l'impresa difficoltosa. I cinque, genitori con due figli ed il fidanzato di una figlia, sono rimasti senza cibo e senza acqua e non sono più riusciti a scendere. Hanno dato l'allarme, ormai stremati. Per cercare di salvarli si è alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco ma per via della vegetazione impervia non è stato possibile raggiungerli. Allora sono intervenuti i carabinieri forestali della stazione Parco, guidati dal comandante Alessandro Rossi e coordinati dal maggiore Katia Ferri, i quali, via terra, hanno raggiunto i malcapitati. Sul posto anche i vigili del fuoco di Terracina. I turisti sono stati condotti in salvo e rifocillati con banane ed acqua. Sono poi stati visitati dal personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza. Per loro solo un grande spavento ma nulla di grave. Hanno potuto far rientro alla località dove si trovano in vacanza.