Il ministro Salvini: «Commissario Roma-Latina operativo entro 30-40 giorni»

Antonio Mallamo, il commissario per la Roma-Latina indicato ieri dal Mit in collaborazione con la Regione Lazio, «sarà operativo in 30-40 giorni e entro giugno avremo il quadro di tempi e costi di realizzazione dell’infrastruttura». Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Matteo Salvini, in visita nel pomeriggio nel capoluogo pontino, dove ha avuto un incontro con associazioni di categoria e sindacati presso la sede della Camera di commercio Latina-Frosinone.

Accolto dal presidente, Giovanni Acampora, Salvini ha raccolto le istanze degli imprenditori su tempi brevi di realizzazione, e dei sindacati sulla sicurezza dei cantieri. Salvini ha legato i tempi anche all’approvazione del nuovo Codice degli appalti, «che dovrebbe essere operativo per luglio, e sul quale ci stiamo confrontando con l’Europa». Inoltre, «la realizzazione procederà per lotti per agevolare la partecipazione delle imprese; inoltre, non si deve garantire immediatamente l’intera copertura, ma via via». Ha anche garantito che «nel recente confronto con Anas è stata posta importanza sulla manutenzione della Pontina, che nel frattempo deve continuare ad essere gestita».