Salvini a Latina domenica sera per lanciare Matteo Adinolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELEZIONIIl leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà a Latina domenica sera. Ora è ufficiale, dopo le prime anticipazioni di due giorni fa, la conferma è arrivata in conferenza stampa dei vertici pontini del partito e del candidato pontino all'europarlamento, Matteo Adinolfi. Salvini arriverà tra le 19 e le 19.30 di domenica a Piana delle Orme, per l'apertura ufficiale della campagna elettorale. «La provincia di Latina è importante per la Lega e per Matteo Salvini: ci ha detto che vuole aprire e chiudere la campagna elettorale qui; verrà domenica e tornerà anche a metà mese per visitare anche altre città e poi a Latina a fine mese», ha spiegato Adinolfi, nel corso della conferenza stampa cui hanno partecipato il vice coordinatore provinciale Lino Capriglione, il coordinatore comunale, Federica Censi e il capogruppo alla Pisana, Angelo Tripodi.Servizio completo sull'edizione cartacea e sul Messaggero Digital