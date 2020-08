Pazienti oncologici in attesa di trapianto, contributo della Regione Lazio

La Regione Lazio ha stanziato 300mila euro a sostegno dei cittadini affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, con un indicatore Isee fino a 15.000 euro. L'importo massimo del contributo da erogare a ciascun beneficiario è pari a 2.000 euro annui.

Ne ha dato notizia l'assessora regionale alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli. Possono accedere al contributo economico i residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali e le cui patologie sono certificate, oppure pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici, a interventi e ricoveri.

«La Regione Lazio spiega l'assessora Troncarelli si conferma al fianco dei cittadini affetti da patologie oncologiche. Dopo lo stanziamento per l'acquisto di parrucche e l'istituzione di una Banca della Parrucca presso ogni Azienda sanitaria locale, siamo intervenuti con queste risorse che verranno erogate ai pazienti tramite le Asl di riferimento». Solo per il 2020 e in considerazione delle particolari condizioni dovute all'emergenza epidemiologica legata al Covid l'avviso scadrà il 31 ottobre. Informazioni sul sito della Regione.

