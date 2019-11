Salute mentale e disagio giovanile, presentazione del libro "Il filo teso" a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà presentato martedì 19 alle 18, presso la Feltrinelli di Latina il libro "Il filo teso" scritto da Stefano Vicari e Andrea Pamparana (Giunti editore).Storie di giovani vite sul filo, che tentano equilibrismi, incerti tra salute e disturbo mentale, con il rischio costante che quel filo si spezzi e si cada nel vuoto. Un filo che è anche un legame, un materiale fragile che ciò nonostante unisce, ricollega, mette insieme. L’incontro sarà moderato dal giornalista Fabio Benvenuti. Organizzazione a cura della dottoressa Luigia Ricci, dello studio di logopedia e neuropsicomotricità Logolab di Latina.Un romanzo da pochi mesi in libreria e i cuoi contenuti stanno suscitando grande interesse. Attraverso il vissuto dei protagonisti, porta alla luce l’intreccio di storie dalle mille sfaccettature, ci offre uno spaccato inedito della realtà dei disturbi psichiatrici tra gli adolescenti – considerati ancora un tabù – e si prefigge di rimodulare la definizione di disagio mentale per dargli l’aspetto che ha per natura: un disturbo come altri, da riconoscere e curare.