Salta la corrente, in tilt la centrale 118 di Latina: soccorsi sanitari bloccati/Aggiornamenti in diretta

di Giovanni Del Giaccio

Aggiornamento delle 9.15

E' tornato in funzione il gruppo elettrogeno, la situazione si va normalizzando, ma si registra una mancanza di energia elettrica in tutta la zona dove si trova la sede dell'Ares 118 da questa mattina alle 5.30



Soccorsi sanitari impossibili questa mattina in provincia di Latina, a causa di un black out che ha mandato in tilt la centrale dell'Ares 118. Si sta lavorando per ripristinare il servizio, ma al momento la centrale è isolata.



Secondo le prime informazioni un problema con l'energia elettrica che è "saltata" ha mandato in tilt i collegamenti sia dei computer che telefonici, "bruciando" persino il gruppo di continuità.



Sembra non funzioni anche il ponte radio, utilizzato in casi del genere. Le ambulanze che si trovavano già in servizio vengono contattate con i telefoni cellulari del personale che è in centrale e sta affrontando l'emergenza, ma i cittadini al momento non possono contattare il 118.



Si sta cercando un gruppo elettrogeno che faccia ripartire i servizi essenziali, con l'ausilio dei vigili del fuoco,





Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:17



