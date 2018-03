Sale per prendere un gatto rimasto sull'albero, la scala cede: uomo grave

Un uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere caduto da una scala sul lungomare del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione il ferito, che è in codice rosso - il più grave - aveva preso la scala per salire su un albero, sul quale era rimasto bloccato un gatto.



La scala ha ceduto - forse anche a causa del vento - e l'uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri riportando diversi traumi. I soccorsi sono stati effettuati da personale dell'Ares 118 di Latina.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51



