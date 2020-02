Priverno, tutto pronto per la Sagra di falia e broccoletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Priverno è pronta per la sua tradizionale Sagra di Falia e Broccoletti, che si terrà domenica prossima in Piazza Giovanni XVIII. La XVI edizione della Sagra di Falia e Broccoletti ha come protagonisti ovviamente i broccoletti, quelli coltivati nella Valle dell’Amaseno e conosciuti con il nome di “Spadoni”, ma che da soli non renderebbero onore alla gioia del palato, per questo abbinati alla Falia, quel pane antico, sfornato dai forni della città lepina. Questa sedicesima edizione, disciplinata da un programma ricco ed articolato, prevede un’anteprima d’arte il giorno sabato 29 febbraio alle 17,30, con l’inaugurazione della mostra di pittura dell’artista locale Achille Faiola, presso le sale dei Portici Comunali.Domenica il centro storico della città diviene fulcro della festa a partire dalle 9 con il raduno delle associazioni Pisolo Bike e Vespa Club Priverno. Alle 10 il Sistema Museale accompagna i visitatori in una camminata artistico culturale accompagnata dagli spettacoli degli Artisti di Strada “Losonambulus”. Alle 12 si aprono in Piazza del Comune le degustazioni di falia, broccoletti e di vini autoctoni, tutto sulle musica della fisarmonica di Giuseppe Lombardo. Non poteva mancare il concerto di musica popolare di Valentina Ferraiuolo, tra suoni, canti e balli con la partecipazione di danze popolari “TerrAmare” di Serena Petronio. Alle 21 concerto degli After Dark.