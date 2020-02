Sagra della Falia e Broccoletti a Priverno, iniziativa rinviata per il maltempo

In una breve nota il Comune di Priverno, attraverso gli organizzatori, ha comunicato che la XVI edizione della "Sagra della Falia e Broccoletti" che si sarebbe dovuta svolgere domenica 1° marzo, è stata rinviata, per il previsto maltempo, al giorno 15 marzo prossimo.



La manifestazione che richiama nella cittadina lepina centinaia di persone da ogni parte della regione, quest'anno prevedeva all'assaggio della gustosa pietanza, appunto la falia con i broccoletti, oltre ad altri piatti tipicamente locali, nonchè l'attività di intrattenimento con la Pisolo bike, Vespa Club, artisti della strada, Losonambulos, la Fisarmonica con Giuseppe Lombardo e la "Festa popolare" con Valentina Ferraiuolo. Numerosi gli sponsor presenti in locandina oltre ai diretti Patrocinii di Regione, Arsial e Comune di Priverno. © RIPRODUZIONE RISERVATA