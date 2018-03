Sacchetto dei rifiuti non ritirato, aggredito un operatore ecologico ad Aprilia

Un operatore ecologico della "Progetto Ambiente" di Aprilia è stato aggredito da un cittadino che si lamentava del mancato ritiro dei rifiuti in via Genio Civile. L'uomo ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni, secondo il referto del pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia"



A denunciare l'aggressione la Funzione pubblica Cgil «Prontamente soccorso, e visibilmente scosso, è stato portato al pronto soccorso dal capo squadra, dove ha ricevuto le cure del caso.Non si tratta di un singolo episodio - dicono dal sindacato -. Infatti qualche giorno prima altri 2 operatori ecologici hanno ricevuto un trattamento simile da parte di alcuni facinorosi. Episodi non denunciati all’autorità di polizia per timore di possibili ripercussioni».



Vicende che sempre a detta della Cgil «si inquadrano nel più ampio clima di violenza che da qualche tempo si registra nei confronti di lavoratori, come i diversi casi di autisti di autobus selvaggiamente picchiati a Parma, Brescia, Roma e Milano. Città tanto diverse e lontane tra loro, che dimostrano come il vento della violenza colpisce indiscriminatamente e ovunque lavoratori impegnati nel servizio».



Solidarietà agli operatori della Progetto Ambiente coinvolti in episodi di violenza e invito da parte del sindacato «all'azienda e gli organismi preposti a porre la doverosa attenzione al tema, promuovendo una più stretta collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori durante lo svolgimento del servizio»

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:23



