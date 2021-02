Sabaudia: trovato morto un cittadino indiano al parco Plotzner

Un cittadino di nazionalità indiana è stato ritrovato privo di vita questa mattina nella pineta del parco Plotzner, a Sabaudia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sabaudia ed il personale del 118 che ha tentato invano di rianimare l’uomo. Ma per lui non c'è stato nulla da fare. Con ogni probabilità la morte è avvenuta per assideramento, nel corso della notte. Alla scena hanno assistito anche le persone che si trovavano nei pressi in quanto la pineta si trova a ridosso dell’autolinea cittadina.

