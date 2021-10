Sabaudia Triathlon, 200 partecipanti in uno scenario unico. Vince Mauro Pera, del Team Ladispoli

Lunedì 25 Ottobre 2021, 10:11

Con un tempo di 1 ora e 57 minuti, Mauro Pera del Team Ladispoli Triathlon si è aggiudicato la nona edizione del Sabuadia Triathlon Olimpico, manifestazione sportiva alla quale hanno preso parte 200 atleti . Al secondo posto, staccato di 4 minuti, Leonardo Carletti, mentre al terzo giunge l'umbro Emanuele Settimi battuto di dieci secondi. «Gara molto bella, soprattuto il paesaggio ci ha dato una grande carica - ha detto Pera - ho fatto la gara sempre in testa, ma i miei avversari sono stati bravi». All'ombra del Circeo, l'evento ha visto i triathatleti sfidarsi in acqua per 1 km e mezzo, 40 km di bici e 10 di corsa.

Tra i partecipanti anche una delegazione di paratleti, tra questi , giunto primo nella sua categoria, Gianluca Cacciamano di recente vincitore del titolo europeo di Acuathlon. La kermesse sportiva, ancora una volta a Sabaudia, è stata organizzata dall' ASGS. In campo una squadra di volontari e giovani per permettere agli atleti di avere la massima sicurezza, come si è rivelato al termine della competizione.« Un percorso straordinario, molto importante per il quale devo ringraziare la Polizia Municipale di Sabaudia - ha riferito l'organizzatore Massimiliano Zanetti - ci è stata data una grande oppurtunità, quella di esporare il lungomare lato La Bufalara, idea preziosa per svolgere eventi nazionali».