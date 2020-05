A 18 anni guida ubriaco e senza patente, mai conseguita: denunciato

Ha appena compiuto 18 anni, non ha ancora conseguito la patente, ma era ugualmente alla guida di un veicolo e per di più in stato di ebbrezza alcolica.

Non c'era alcun motivo perché uscisse di casa al volante di un'auto, fra l'altro con le restrizioni legate all'emergenza Coronavirus, ma un ragazzo di Terracina lo ha fatto lo stesso. I carabinieri della compagnia di Latina sono intervenuti nel corso di controlli del territorio e lo hanno fermato a Sabaudia.

I militari hanno appurato che era alla guida senza patente (mai conseguita), e che aveva anche bevuto troppo, come riscontrato dall'etilometro. Per entrambe le circostanze è stato denunciato.

