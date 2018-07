Sabaudia: stasera commedia teatrale in dialetto veneto per ricordare la Grande Guerra

di Ebe Pierini

A Sabaudia sono moltissimi gli abitanti di origine veneta i cui bisnonni, nonni o genitori, sono giunti nell’Agro Pontino all’epoca della bonifica. Quest’anno, proprio per rendere omaggio a certe tradizioni e alle radici di tanti sabaudiani, la Pro Loco di Sabaudia ha pensato di inserire, nell’ambito della fortunata rassegna teatrale “Il Parco e la commedia”, una commedia in dialetto veneto. Questa sera, alle 21, presso la cavea del Parco Nazionale del Circeo, andrà in scena la commedia in due atti “Se no jera per l’acqua del Piave e par el Raboso dee grave” scritta e diretta da Lorenzo Morao. Protagonista la compagnia del Piccolo Borgo Antico di Carpenedo di Vedelago, in provincia di Treviso. Tema di fondo è la rappresentazione della Grande Guerra, vissuta nell’immediata retrovia del Montello, tra Caporetto e la battaglia del Solstizio. Gli eventi, sulla scorta di un’approfondita ricerca storica locale, sono visti qualche anno dopo la fine del conflitto da un osservatorio popolare, com’è l’osteria dei puareti, e s’intrecciano con il ricordo delle vicende vissute in Villa, Comando VIII° Armata, e nel paese di Cavasagra, rese in presa diretta, con momenti drammatici ma anche popolarmente comici, che mettono in evidenza l’assurdità della guerra e le speranze di una vita migliore che solo la condizione di pace può legittimare.





