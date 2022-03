Sabaudia, si dimettono altri sei consiglieri: la prefettura nomina il commissario Carmine Valente

Con le dimissioni di altri sei consiglieri, questa volta dell'opposizione, è stato ufficialmente sciolto il Consiglio comunale di Sabaudia. Non si procederà più dunque alla surroga dei dimissionari come inizialmente previsto ma sono state invece accelerate le procedure e la prefettura in queste ore ha già nominato il commissario che traghetterà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative. Si tratta del prefetto Carmine Valente, che si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni e sarà affiancato nella sua attività in Comune dal sub commissario Maurizio Alicandro. Lo scioglimento del Consiglio di Sabaudia è l'effetto dell'inchiesta che poco più di una settimana fa ha portato a 16 misure cautelari e all'arresto della sindaca Giada Gervasi, per reati di falso, corruzione, turbativa d'asta. A poche ore dall'ondata di arresti la stessa sindaca aveva rassegnato le dimissioni e qualche giorno più tardi era stata la volta dei consiglieri di maggioranza. Ma i numeri non erano ancora sufficienti per procedere allo scioglimento.