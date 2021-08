Sabaudia: salvato un barbagianni, affidato alle cure del centro recupero fauna selvatica

Venerdì 27 Agosto 2021, 17:47

È stato portato in salvo il barbagianni ritrovato in un giardino di Sabaudia, oggi pomeriggio. Un cittadino ha infatti segnalato di aver visto planare il rapace che poi non è più riuscito a riprendere il volo. Sul posto si sono recati i volontari dell'Anc di Sabaudia che lo hanno recuperato e trasportato presso il centro recupero fauna selvatica di Fogliano. È stato consegnato al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Latina che a loro volta lo affideranno alle cure del luogotenente Mayer.