Sabaudia, pedone investito in via Carlo Alberto: l'uomo trasportato in ospedale

Investito un pedone questa mattina poco prima delle 10, in via Carlo Alberto, all'altezza dell'incrocio con via Duca della Vittoria, a Sabaudia. Sul posto sono intervenuti Guardia di Finanza e Polizia Locale di Sabaudia. L'Anc ha fornito supporto alle forze dell'ordine per dirigere il traffico intenso. Sul luogo è giunta anche un'autoambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale. La polizia locale sta svolgendo i rilievi di rito. © RIPRODUZIONE RISERVATA