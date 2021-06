Passeggiata all'ombra delle querce e Tai Chi nel Parco nazionale del Circeo

Tai Chi Chuan nella foresta planiziaria. E' quanto propone il nuovo appuntamento di domenica 6 giugno con l’associazione Elicriso di Latina nel Parco Nazionale del Circeo, ovvero attività gratuite realizzate con il patrocinio e il contributo dello stesso Parco.

L’appuntamento è alle 10 presso Località Lestra Cocuzza, in via Litoranea km 20,600 a Sabaudia per una passeggiata all’ombra delle querce ed altre specie che caratterizzano la foresta planiziaria lungo il sentiero 8 del Parco Nazionale del Circeo. Per recuperare le energie, i partecipanti, guidati da un Maestro della Daimao Latina ASD, sperimenteranno insieme l’antica arte del Tai Chi Chuan. La passeggiata è riservata ad adulti e bambini, accompagnati, di età minima 5 anni. E’ necessaria la prenotazione al 349.6131902 oppure 347.5161473; email: elicriso.ac@gmail.com

«Il progetto dell’Associazione Elicriso - si legge in una nota - ha lo scopo di promuovere il territorio e invitare le persone a frequentare alcuni ambienti del Parco Nazionale del Circeo nei periodi più inusuali e non solo in alta stagione, contribuendo a destagionalizzare la frequentazione del territorio del Parco».

I partecipanti alle passeggiate dovranno seguire le norme anti Covid19. In particolare ogni iscritto dovrà rispettare il distanziamento, essere munito di mascherina e soluzione disinfettante per le mani e si dovrà presentare alla partenza della passeggiata solo se in buona salute e in assenza di febbre. Le passeggiate sono attività gratuite e verrà regalato un gadget ai partecipanti più “fortunati”.