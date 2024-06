Venerdì 14 Giugno 2024, 06:00

Una spiaggia più inclusiva e accogliente per tutti. Il Comune di Sabaudia lancia per quest’estate 2024 una nuova iniziativa a supporto delle persone con disabilità: un servizio gratuito di trasporto al mare, disponibile dal centro città alle spiagge. Sarà attivo dal 1° luglio al 31 agosto e permetterà alle persone diversamente abili di godere della spiaggia della nota località balneare pontina in totale tranquillità e sicurezza.

L'iniziativa

Il trasporto verrà effettuato su prenotazione, garantendo così un’organizzazione efficiente e un'assistenza personalizzata per ogni utente e sarà gestito dalla Cooperativa Ninfea. Il servizio sarà disponibile tutti i giorni, con corse pianificate in base alle prenotazioni che potranno essere effettuate contattando la cooperativa Ninfea al numero di telefono 392 9720153.

Le partenze avverranno dal centro città con arrivo diretto alle spiagge attrezzate di Sabaudia e, su richiesta, sarà possibile ricevere assistenza per la discesa fino in spiaggia da parte di un operatore.

Le discese accessibili sono 10 di cui 5 sono di stabilimenti convenzionati che offrono servizi per le persone con disabilità e le altre 5 sono divise tra sole passerelle accessibili e due chioschi su strada. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il settore Servizi Sociali del Comune di Sabaudia al numero: 0773 1849552.

«Questo servizio si inserisce nell’ambito delle politiche di inclusione e rientra all'interno dei Progetti del Cuore a cui il Comune di Sabaudia ha aderito nel 2021 – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Pia Schintu - Il servizio di trasporto sociale è di fondamentale importanza per le persone più svantaggiate e deve essere a disposizione tanto nelle situazioni di difficoltà che in quelle di svago come l'accesso alle spiagge del nostro territorio. Invito tutti coloro che necessitano di questo servizio a prenotarsi con anticipo, per permetterci di organizzare al meglio le corse e assicurare un servizio efficiente e puntuale». Inoltre il Comune di Sabaudia ha istituito 28 nuovi stalli di sosta dedicati alle persone con disabilità, distribuiti sul lungomare e in via Caporale Tortini, all’altezza del Comando Artiglieria Contraerei. La finalità è quella di facilitare l’accessibilità alla spiaggia alle persone diversamente abili che, spesso, incontrano difficoltà proprio a causa della indisponibilità di posti auto loro riservati. Per usufruirne basterà esporre il contrassegno disabili.