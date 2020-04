Sabaudia: "Nati per leggere", favole di Rodari in dono da ascoltare al telefono

Una storia raccontata al telefono come dono. Le volontarie ed i volontari “Nati per Leggere” di Sabaudia, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore ed in preparazione alla decima edizione de “Il maggio dei libri 2020”, hanno proposto agli abitanti di Sabaudia un’iniziativa nuova e mai sperimentata in città: l'ascolto di favole attraverso una cornetta o uno smartphone. È nata così l'iniziativa “Raccontami una storia”. “In questo tempo di preoccupazione, di dolore causato dalla pandemia Covid-19 che ci costringe ad una lontananza fisica dall'altro, dalle persone per noi importanti, vogliamo coltivare la vicinanza emotiva attraverso il dono e l'ascolto delle favole – spiegano gli organizzatori - Per festeggiare il centenario della nascita di Gianni Rodari, abbiamo scelto di leggere alcune bellissime favole dell'autore che sono un inno alla fantasia e alla creatività”. Chiunque voglia donare una storia ad una persona cara sia bambino che adulto, può inviare una mail a natiperleggere.sabaudia@gmail.com, da oggi fino al 30 aprile, indicando il nome ed il numero di telefono del destinatario della favola. Verrà così fissato un appuntamento telefonico durante il quale una volontaria leggerà una favola. Le letture inizieranno domani e si concluderanno il 1 maggio, ogni pomeriggio dalle 17 alle 19.30.

Vedi anche >> Biblioteche di Roma: per i bambini le “Favole al telefonino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA