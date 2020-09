Sabaudia: militari e civili si sfidano alla "CrossXRace", circuito di addestramento sportivo militare

Militari e civili si sono sfidati nella “CrossXRace” che si è svolta nel comprensorio militare del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia. Le prove sono state affrontate sul campo omologato Cagsm (Circuito addestramento ginnico sportivo militare) a 17 ostacoli ove si allenano normalmente i militari. Il comprensorio si trova in un’area boschiva militare delimitata nel Comune di Sabaudia alla quale hanno avuto accesso i militari ma anche gruppi sportivi civili. L’evento su è svolto grazie al supporto del Comando Artiglieria Controaerei e del generale Fabrizio Argiolas che ha dato il nulla osta per l’utilizzo del circuito Cagsm. Molti gli atleti di spicco che hanno partecipato come Pasquale Oppido campione militare e istruttore dell’Esercito che, prima della gara ha dato dimostrazione di come vanno affrontati gli ostacoli in maniera tecnica. Tra i partecipanti Stefano Chiappini e Claudia Di Gregorio nonché l’assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia. Nonostante la pioggia i partecipanti hanno vissuto una bellissima giornata di sport.

Vedi anche > Raggi vuole il bis: ma il suo braccio destro, Frongia, si sfila per un posto da manager sportivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA