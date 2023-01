Sabaudia, lutto per la scomparsa di Franco Brugnola: una vita dedicata alla sanità e ai diritti dei cittadini

È lutto nella città di Sabaudia per la scomparsa dell’ex consigliere comunale Franco Brugnola. Nato a Roma nel 1942 risiedeva a Sabaudia da una trentina d’anni. Era stato candidato a sindaco del Comune di Sabaudia per il Pd nel 2009. Entrato nell’assise comunale tra i banchi dell’opposizione aveva ricoperto la carica di vice presidente del consiglio comunale fino al 2012. Il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, “in questo triste momento, interpretando i sentimenti di profondo cordoglio di tutta l’amministrazione, del consiglio comunale e della cittadinanza”, si è unito al dolore dei famigliari. Una grave perdita per la città di Sabaudia che Franco Brugnola amava profondamente.

STUDI E CARRIERA

Si era laureato in Giurisprudenza all'università "La Sapienza" di Roma ed aveva conseguito un master in economia sanitaria presso l'Università degli studi di Tor Vergata. Dopo alcuni anni di servizio presso il Ministero della Sanità era stato responsabile del settore programmazione sanitaria della Regione Lazio, direttore amministrativo della Asl Latina, direttore amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma. Era stato anche direttore generale del Comune di Formia, dal 2003 al 2006. Infine era stato direttore amministrativo dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana con sede a Roma. Nel 2015 aveva organizzato, assieme al compianto Fabrizio Malgari, l’incontro “Marina Militare e sport remiero a Sabaudia”. Era stato anche promotore del comitato per la difesa del punto di primo intervento di Sabaudia portando avanti una sentita battaglia per il salvataggio del pronto soccorso della città pontina.

I LIBRI

Negli anni ha pubblicato numerosi libri: "Manuale per un consigliere comunale di opposizione" nel 2013; "Odonomastica sabaudiana - Il chi è delle strade di Sabaudia" nel 2014; "Il Sindaco di tutti - Come gestire il comune per un successo durevole” nel 2015; "Manuale delle case della salute" nel 2016; "Utopia di un Comune ...e come realizzarla" nel 2017; “Cittadini protagonisti in Comune per attuare la Costituzione”; “Salute uguale per tutti...noi credevamo”; “Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale”; “Libro bianco sulla salute nella provincia di Frosinone” e “Libro bianco sulla salute nella provincia di Latina”. Sabato 14 gennaio, alle 11, nella corte comunale di Sabaudia, si svolgerà una cerimonia di commiato. Tutti coloro che lo conoscevano sono invitati a partecipare.