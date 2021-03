Le ragazze della nazionale di canottaggio in versione pop star ballano sulle note di "Let's get it started"

Campionesse di canottaggio in versione pop star. Le azzurre del remo, durante l’ultimo raduno della nazionale, si sono cimentate con una energica coreografia sulle note di “Let’s get it started” dei The black eyed peas”. A fare da scenario al balletto delle ragazze del gruppo olimpico le rive del lago di Paola, a Sabaudia, dove le atlete si sono allenate in vista delle olimpiadi di Tokyo.

Stefania Gobbi dei Carabinieri, Veronica Lisi della SC Padova, Alessandra Montesano e Valentina Rodini delle Fiamme Gialle e Ludovica Serafini del Circolo Canottieri Aniene si sono divertite a ballare usando anche i remi che utilizzano ogni giorno e che sono il simbolo dello sport che praticano. L’ispirazione è venuta loro guardando il balletto delle azzurre dello sci Marta Bassino, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Laura Pirovano che, sul Passo San Pellegrino, si sono esibite sulle note della celebre hit delle Pointer Sisters “I’m so excited”.

