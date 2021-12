Sabaudia: Laura aiuta il prossimo, un panettone a chi è in difficoltà

Un mini panettone per donare un po' di dolcezza e un po' di speranza a Natale. Un dolce tradizionale per regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Laura Paoloni non è nuova ad iniziative di questo tipo. Nei giorni bui del lockdown, quando era impossibile reperire mascherine, si era messa alla macchina da cucire e utilizzando le tovaglie in tnt del suo bed and breakfast ne aveva confezionate centinaia da distribuire in tutta Italia a chi ne aveva bisogno. Quando poi, pian piano, le attività commerciali di Sabaudia e Pontinia hanno riaperto i battenti ha portato un omaggio floreale ai vari titolari. Ma i suoi gesti gentili non si sono fermati qui. La signora di Sabaudia, la scorsa Pasqua, utilizzando le uova che le avevano donato i vicini ha realizzato decine di pastiere da donare alle famiglie in difficoltà economica, ai senza tetto ed ai poveri di Latina, Sabaudia e Pontinia. Ora, con l'approssimarsi del Natale, ha pensato di impastare, cuocere e donare una ottantina di panettoni.

«Siccome non avevo mai preparato questo dolce ho scaricato la ricetta da un blog di cucina racconta Laura Ho impastato, ho fatto lievitare per ore e poi ho cotto i panettoni. Per ognuno ho stampato gli ingredienti in modo che chi li mangia sappia cosa contengono per scongiurare allergie ed intolleranze alimentari. Su ognuno ho apposto un messaggio di auguri a mio nome». Ha poi coinvolto i ragazzi del liceo scientifico sportivo Rita Levi Montalcini di Sabaudia che si sono prodigati nel confezionamento dei panettoncini. Una parte li ha consegnati a mano lei a Latina e a Pontinia. La restante parte l'ha affidata alla Protezione Civile di Sabaudia che provvederà alla distribuzione affinchè sia un Natale un po' più dolce anche per chi affronta delle difficoltà.

