Sabaudia, crolla solaio dei portici: paura ma nessun ferito

Domenica 22 Agosto 2021, 18:03

La sorte ha voluto che in quel preciso istante non transitasse nessuno. Intorno alle 16 è crollato a Sabaudia parte del solaio del porticato lungo Corso Vittorio Emanuele III. I calcinazzi sono precipitati a terra fortunatamente senza ferire nessunoi. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno transennato e messo in sicurezza l'area. La Polizia Locale sta eseguendo tutte le comunicazioni agli Enti preposti e alla Regione Lazio che è la proprietaria dell'immobile. Davvero un miracolo che nessuno si sia fatto male. Se il crollo fosse avvenuto di sera o di notte quando i portici sono frequentati da centinaia di cittadini e turisti considerando anche la presenza di locali, le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Non è la prima volta che il porticato è oggetto di cedimenti. Già in passato era stato necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per dei crolli di intonaco.