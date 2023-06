Sabaudia, per la Festa della Primavera a Bella Farnia mostra fotografica dedicata ai fiori

Sabato 10 Giugno 2023, 19:44







Si terrà domani, 11 giugno, presso l'ex scuola elementare di Bella Farnia la festa della primavera organizzata dall'APS "Amici di Bella Farnia". In occasione dell'evento sarà allestita una mostra fotografica con le foto dei giardini che sono state inviate dai partecipanti. L'esposizione mira ad esaltare il sentimento di bellezza e l'estro creativo espresso attraverso la cura dei proprio giardini e degli spazi circostanti. Alla manifestazione, senza fini di lucro nè competitivi, hanno aderito numerose persone, sia di Bella Farnia che delle zone limitrofe, inviando oltre 190 fotografie e non è stato facile per gli organizzatori selezionate le più significative da esporre. Sarà possibile ammirare le foto durante tutta la giornata.