Sabaudia: incidenti durante la gara di duathlon, diversi feriti e gara sospesa

È stata sospesa la gara di Duathlon di Carnevale in svolgimento oggi nella città di Sabaudia a seguito di due incidenti avvenuti sul lungomare, nel tratto tra ponte Giovanni XXIII e Torre Paola, che hanno coinvolto atleti partecipanti alla competizione. In un caso si è trattato di uno scontro frontale tra ciclisti. Diverse persone hanno riportato ferite e sono stati trasportati via in autoambulanza ed eliambulanza. Nell'altro caso è rimasto ferito ad una gamba un ragazzo che è stato trasferito in ospedale a bordo di un'altra autoambulanza. Non si sa se la gara verrà ripresa.