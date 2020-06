Pontina, incidente verso Sabaudia: morta Maura Colantoni di Roma

E' Maura Colantoni, 58enne di Roma, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri lungo la Pontina, nel territorio di Sabaudia. La donna era al volante di una Fiat Idea e percorreva la corsia nord. Stava tornando nella Capitale quando l'Opel Corsa condotta da una donna di 50 anni di Sabaudia ha invaso la carreggiata.

Lo scontro frontale ha fatto uscire fuori strada la Fiat che è finita in un canale. Nessuna speranza per Maura Colantoni che è morta sul colpo. La donna di Sabaudia è rimasta invece gravemente ferita, è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasferita all'ospedale San Camillo di Roma dove si trova ricoverata in prognosi riservata. La ricostruzione della dinamica è stata effettuata dalle pattuglie della polizia stradale di Terracina, coordinate sul posto dal comandante Giuliano Trillò. Intervenuti anche i volontari dell'Anc Sabaudia, i carabinieri di Sabaudia e le squadre di vigili del fuoco oltre ai soccorsi del 118.

Roma, auto esce di strada per evitare radici: all'Ostiense l'ennesimo incidente dove morì Elena Aubry

Quattordicenne investito a Roma, il ragazzo che l'ha travolto sotto choc: «Non andavo veloce»

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA