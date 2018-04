Sabaudia: incidente sul lungomare. Due feriti, grave una ragazza

di Ebe Pierini

Grave incidente oggi pomeriggio, alle 17.30, sul lungomare di Sabaudia, all'altezza del civico 11932. Una Mercedes che viaggiava in direzione Latina ha rallentato per svoltare a sinistra. Mentre effettuava la manovra è stata tamponata da una Smart che sopraggiungeva nella medesima direzione di marcia. L'impatto è stato violentissimo. La piccola utilitaria si è cappottata ed è finita nella siepe laterale. Sul posto sono immediatamente giunti il personale della polizia locale, per effettuare i rilievi di rito, due autoambulanze e un'auto medica. La conducente della Smart è stata trasportata in codice rosso al Goretti di Latina. L'uomo che era a bordo della Mercedes ha riportato invece ferite più lievi ed è stato portato al Fiorini di Terracina.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:07



