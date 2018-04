Sabaudia: incidente in piazza del Comune, ferito un motociclista

di Ebe Pierini

La mancata segnalazione dell’intenzione di svoltare a sinistra da parte di una automobilista sarebbe la causa dell’incidente che si è verificato alle 13, in piazza del Comune, a Sabaudia. Una donna, alla guida di un’utilitaria ha improvvisamente girato a sinistra per parcheggiare nei pressi della Pro Loco. L’uomo che procedeva, a bordo della sua moto, dietro la vettura, accortosi della manovra della donna, per evitare di tamponarla, ha frenato immediatamente. La moto si è rovesciata ed il centauro è rovinosamente caduto a terra procurandosi delle fratture. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è giunta un’autoambulanza che ha condotto l’uomo all’Icot di Latina. I volontari dell’ANC di Sabaudia hanno garantito la sicurezza nella piazza segnalando la presenza del centauro a terra e della moto agli automobilisti che circolavano nella zona.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA