Sabaudia: incidente sul lungomare, ferito motociclista

Ancora molto intenso il traffico sul lungomare di Sabaudia nel weekend sebbene sia iniziato il mese di settembre. Oggi, purtroppo, attorno alle 11.20, si è registrato anche un incidente. Lo scontro è avvenuto sul lungomare all'altezza dell'incrocio con via Sant'Andrea. Una Ford Kuga proveniente dalla Bufalara e diretta a Sant'Andrea si è scontrata con una moto che viaggiava da Sabaudia in direzione Bufalara. Ferito il motociclista.

Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri della stazione di Sabaudia. Per disciplinare la viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Sabaudia. In supporto i volontari dell'Anc di Sabaudia. © RIPRODUZIONE RISERVATA