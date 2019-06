Sabaudia: incendio devasta negozio di alimentari in località Bella Farnia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco del comando provinciale di Latina sono intervenuti, questa mattina, alle 4, nel Comune di Sabaudia, in località Bella Farnia, per domare un incendio che si è sviluppato all'interno di un edificio. La squadra giunta sul posto la squadra ha verificato che le fiamme interessavano un locale di circa 80 metri quadri adibito ad attività commerciale di generi alimentari, situato nell’area della ex Somal. Immediatamente iniziavano le operazioni di spegnimento, anche con il supporto di una autobotte. Nel contempo veniva tratta in salvo, sempre dal personale del comando di Latina, una donna che vive nell'appartamento sovrastante anch'esso interessato dal denso fumo. Quest’ultima è stata poi affidata al dal personale sanitario giunto sul posto. A causa di tale evento venivano resi inagibili, a scopo cautelativo, il locale interessato dal rogo e la sovrastante abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Al momento non si sono riscontrati elementi utili a stabilire le cause dell'incendio.