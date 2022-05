Cede giostra, paura a Sabaudia: feriti 3 ragazzini

Paura a Sabaudia per un incidente avvenyto alle giostre in pieno centro, in via Principe di Piemonte. Tre ragazzini sono rimasti feriti per il cedimento di una giostra di quelle comunemente definite "calci in culo".

L'impianto ha ceduto forse per un sovraccarico e i 3 ragazzini di undici, tredici e 15 anni sono stati sbalzati a terra. Il più grave è stato trasferito in ambulanza al Bambin Gesù di Roma e ha riportato varie fratture, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Sabaudia che hanno posto l'impianto sotto sequestro e avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incidente.